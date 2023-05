Thàinig na mìltean de bhuidhnean air feadh na dùthcha còmhla Diluain gus brosnachadh a thoirt do dhaoine a bhith a' cuideachadh gu saor-thoileach.

Tha am pròiseact - air a bheil An Cuideachadh Mòr - na phàirt de na tha a' dol gus crùnadh an Rìgh a chomharrachadh.

Chaidh Ailig John Moireasdan a dh'fhaicinn na bha a' dol aig Buidheann Saor-thoileach Leòdhais agus na Hearadh air an Tairbeart.