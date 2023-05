Chaidh ath-chuinge a chuir air dòigh an-diugh feuch taic fhaighinn airson ospadal ùr a thogail ann an Inbhir Nis an àite ospadal an Rathaig Mhòir.

Se am ball Gàidhealach Tòraidheach ann am Pàrlamaid na h-Alba, Eideard Mountain, a th'air cùl na h-iomairt.

Tha e ag ràdh nach eil an togalach a th' ann idir iomchaidh - agus gur e ospadal teagaisg a bu chòir a bhith ann.

Tha tuilleadh aig Doneil MacLeòid.