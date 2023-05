Doctairean

Chaidh àrdachadh pàighidh 14.5% a thabhann air dotairean ann an ospadail na h-Alba an dèidh còmhraidhean eadar Riaghaltas na h-Alba agus meur na h-Alba aig Comann Meidigeach Bhreatainn. Iarraidh an t-aonadh a-niste beachd am ballrachd a bhòt aig toiseach na mìos seo son stailc trì là.

Rùnaire na Dùthcha

Coinnichidh am prìomhaire ri a chomhairliche eitigeach a dheasbad casaidean gun do bhrist Rùnaire na Dùthcha, Suella Braverman, còd nam ministearan. Thathas a' fàgail oirre-se gun do dh'iarr i cùrsa prìobhaideach dhi fhèin, seach còmhla ri buidhinn, an dèidh a glacadh a' draibheadh ro luath. Thuirt neach-labhairt an riaghaltais nach do bhrist Ms Braverman còd.

Cuideachadh bàis

Tha eòlaichean eitigeach a' cur taic ri bile aig Holyrood a bheireadh cead do dhaoine cuideachadh fhaighinn gu bàs. Tha buidheann de dh'ollamhan à oilthighean Albannach a' cur taic ri bile a' bhuill-phàrlamaid Lib Deamaich, Liam McArtair. Bheireadh an lagh cead do dhuine nas sine na sia bliadhna deug am beatha a thoirt gu crìch cho fads gu bheil an comasan cèille aca agus iad fhèin air chomas na stuthan meidigeach a ghabhail. Tha ceannardan creidmheach a' cur an aghaidh a' bhile agus iad ag ràdh gu bheil e a' deanamh dìmeas air urram mhic an duine.

Luchd-cùraim

Tha cion airgid nuair a dh'fhàsas iad fhèin nas sine na thrioblaid do mhòran nach eil a' faighinn pàigheadh 'son a bhith a' dèanamh cùraim do bhuill teaghlaich. Tha Carthannas Cùraim na h-Alba ag ràdh gu bheil iad sin ann am bochdainn nan seann aois leis nach eil peinnsean aca neo taic airgid. Tha luchd-cùraim a' faighinn trì fichead 's sia nota deug agus trì fichead 's còig sgillin deug san t-seachdain ach chan eil airidh air an sin ach aon duine anns gach deichnear.

Ionnsaigh cheannairc Mhanchester

Tha aithisg ùr ag ràdh nach eil mòran den òigridh a tha a' fulang an dèidh ceannairc Arena Mhanchester a' faighinn taic saidhg-eòlach gu leòr. Tha sia bliadhna ann bho chaill dà dhuine thar fichead am beatha san ionnsaigh an dèidh consairt Ariana Grande.

CalMac

Chaidh còrr is ceithir cheud gu leth mìle not a phàigheadh an-uiridh ann an airgead dìolaidh do luchd-siubhal ChalMac son seòlaidhean a chaidh a chur dheth. Tha sin 72% nas motha na bha air a' bhliadhna roimhe sin. Thuirt am Ministear Còmhdhail, Caoimhinn Stiùbhart, gun aithne dha an tàire a tha sin a' dèanamh anns na h-eileanan agus gu bheil e na phrìomhachas aca a-niste sia bàtaichean ùra a chur an sàs taobh a-staigh trì bliadhna.