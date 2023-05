Sgeama nam botal

Tha teagamh ann an tèid sgeama connspaideach tilleadh nam botal an Alba air adhart. Thuirt Lorna Slater, am ministear a tha os a chionn an Alba nach fhiach a dhol air adhart leis oir nach biodh botail is cnogain ghlainne san sgeama leis an atharrachadh a tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte ag iarraidh ann. Thuirt Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte gur e dragh a thog luchd-gnothaich leotha-san as coireach ris an atharrachadh sin. Thuirt Comann Gròsairean na h-Alba gu bheil an dà riaghaltas ri cleasan poileataigeach agus gu bheil ballrachd a' chomainn aca ag iarraidh airgead dìolaidh mu choinneamh na chosg iad ag ullachadh airson an sgeama.

Cogadh na h-Ucràin

Bha sreath spreadhaidhean mòra ann an Kyiv an-diugh agus an Ruis a' toirt ionnsaigh tron là, rud a tha neo-àbhaisteach, air an Ucràin. Dh'iarr an Ceann-suidhe Zelensky air an t-sluagh fuireach am fasgadh agus tha mòran dhiubh air cruinneachadh anns na stèiseanan metro. Thug drònaichean Ruiseanach ionnsaigh cuideachd air Kyiv tron oidhche. Thuirt arm na h-Ucràin gun do leag iad còrr is dà fhichead dhiubh sin gu làr mus do bhuail iad an targaid.

An Tuirc

Dh'iarr Ceann-suidhe na Tuirce, Recep Tayyip Erdogan, aonachd anns an dùthaich an dèidh dha an taghadh a ghlèidheadh a-rithist an-dè. Ghlèidh e 52% den bhòt san dàrna cuairt dheth an dèidh dha faileachadh air mòr-chuid fhaighinn bho chionn ceala-deug.

Obair-lannsa

Tha còrr is dà mhìle duine an Alba air a bhith a' feitheamh còrr is dà bhliadhna airson obair-lannsa orthopaedic a rèir nam figearan air an d'fhuair Pàrtaidh Làbarach na h-Alba sealbh. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gur aithne dhaibh gu bheil dùbhlain ann an dèidh a' phandemic agus gun cur iad taic ri leasachadh air an t-seirbheis.

Coiria a Tuath

Dh'innis Coiria a Tuath do Iapan gu bheil iad am beachd itealan faire leis an arm aca a chur dhan iarmailt airson a' chiad uair. Tha aithrisean ann gun cur iad an t-itealan os cionn Iapain - a thuirt gu loisg iad air dad sam bith a tha na choltas cunnart dhaibh.

Meadhanan sòisealta

Tha Oilthighean Dhùn Èideann agus Heriot-Watt an sàs ann am pròiseact a tha a' rannsachadh buaidh nam meadhanan sòisealta agus didsiteach air slàinte-inntinn dhaoine òga. Cuiridh iad gu feum app a nì tomhas air ciamar a tha òigridh eadar 10 bliadhna agus 24 a' dèiligeadh ri rudan mar buraidheachd air loidhne, seirbheisean naidheachd ceithir uairean fichead san là agus tachartasan air feadh an t-saoghail.