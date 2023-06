Boris

Tha an ùine a' ruith air Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte teachdaireachdan WhatsApp agus pàipearan-obrach Bhoris Johnson a thoirt dhan rannsachadh poblach mu Chovid. Mur a dèan iad sin ro cheithir uairean feasgar an-diugh tha coltas gum faodadh an toirt gu cùirt. Tha Oifis a' Chaibineit gu ruige seo a' diùltadh fiosrachadh a thoirt seachad a tha iad ag ràdh nach eil riatanach dhan rannsachadh.

Loch Baghasdail

Thuirt fear-gnothach Uibhisteach nach eil Caledonian Mac a' Bhriuthainn neo Riaghaltas na h-Alba a' tuigsinn an cron a tha cion sheirbheis aiseig a' dèanamh air na h-eileanan. Bidh seirbheis Loch Baghasdail dheth a-rithist eadar an deireadh-sheachdain agus deireadh na mìos. Thuirt Tormod MacAsgaill a tha a' ruith làraidhean bathair gu bheil cion-earbsa 's an t-seirbheis leis cho tric 's a tha i dheth a' ciallachadh gu bheil mòran nas lugha ga cleachdadh. Thuirt rannsachadh ann an Uibhist bho chionn ghoirid gu bheil call còrr is cairteal de mhillean not air an sgìre gach seachdain a tha seirbheis Loch Baghasdail dheth.

Cosgais nam bàtaichean-aiseig

Dh'innis àrd-oifigeach Gàrradh MhicFhearghais carson na bheachd san a dh'èirich cosgais an dà bhàta-aiseig ùr a tha iad a' togail do Chaledonian Mac a' Bhriuthainn cho mòr. Bha David Tydeman, a' toirt fianais do Chomataidh an Sgrùdaidh Phoblaich aig Holyrood. Thuirt e gun do rinn an dà chuid a' chompanaidh FEML aig Jim McColl, agus a' chompanaidh FMPG aig Riaghaltas na h-Alba mearachdan nuair a bha iad a' toirt a' ghàrraidh a-mach à rianachd agus ga chur fo smachd na stàit. Thuirt Mgr Tydeman gu bheil e den bheachd nach fheum an còrr airgead poblach a chosg a' cur crìoch air an dà bhàta.

Am Pàrtaidh Làbarach

Chuir am Pàrtaidh Làbarach casg rè-ùine air a' bhall-phàrlamaid Geraint Davies. Tha an làrach-linn Politico ag aithris gu bheil am pàrtaidh a' rannsachadh chasaidean na aghaidh. Bidh esan a' seasamh a-niste mar neo-eisimeileach ann an Taigh nan Cumantan. Thuirt Mgr Davies, Ball-Pàrlamaid Swansea an Iar, nach eil e a' faithneachadh nan casaidean na aghaidh.

Madeleine McCann

Thuirt luchd-casaid anns a' Ghearmailt nach urrainn dhaibh fhathast ceangal a' dhèanamh eadar stuth a thug iad à amar-uisge ann am Portugal ri cùis Madeleine McCann. Fhuair iad an stuth sin air an làraich mu 30 mìle bho Praia da Luz, far an deach Madelaine, a bha trì bliadhna de dh'àois, a dhìth ann an 2007.

An Cotan

Dh'aontaich Bòrd Slàinte nan Eilean Siar gun gabh iad thairis ionad cùram-chloinne A' Chotain ann an Steòrnabhagh a bha Oilthigh na Gàidhealtachd 's nan Eilean a' ruith. Chuir UHI bhuapa e agus iad ag ràdh gun robh e a' cosg cus dhaibh a ruith agus gun robh e doirbh luchd-obrach fhastadh.