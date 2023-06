Tha deireadh sheachdain cuairt dheireannach Cupa na h-Alba oirnn.

Tha Caley Thistle Inbhir Nis a' cluiche Celtic aig Hampden Disathairne.

Am buannaich Celtic an treble, mar a tha mòran a sùileachadh, no an urrainn do Chaley Thistle a dhol ballistic nan aghaidh uair eile airson a'chupa a thogail son an dàrna turas?

Tha Ailean MacLeòid ag aithris...