Seirbheis do charbadan air tilleadh air Aiseag a' Chorrain

Thill seirbheis aiseig do charbadan aig caolas a' Chorrain air an deireadh sheachdain leis am Maid of Glencoul air ais air an t-slighe.

Bha an sgìre fad seachd seachdainean gun seirbheis do charbadan.

Chan eil dùil gum bi an MV Corran air ais gu deireadh na mìos aig a' char as tràithe agus 's e an dragh ma bhios dàil a bharrachd air a sin, nach bi làn seirbheis aca aig an àm as trainge den bhliadhna.

Tha tuilleadh aig Fionnlagh Mac'Illinnein.