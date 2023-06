Dòchas aig Gàrradh MhicFhearghais mu chùmhnantan ùra

Tha ceannard Gàrradh MhicFhearghais dòchasach gun tèid aca air cùmhnant a bhuannachadh airson seachd bàtaichean aiseig beaga a thogail do CMAL.

Tha sin a dh'aindeoin na connspaid, maill agus cosgais an lùib an dà shoitheach a tha iad a' togail an dràsta.

An-dè, chaidh an taigh-cuibhle a chur air aon de na soithichean sin, Slige 802.

Fhuair am BBC cead sònraichte bhon ghàrradh a dhol a dh'fhaicinn mar a tha an obair air 802 agus an Glen Sannox a' dol.

Seo am fear-naidheachd poileataigeach againn, Darren Linc.