Ath-sgrùdadh ga iarraidh air gluasad aiseagan

Dh'iarr Riaghaltas na h-Alba air CalMac ath-sgrùdadh a dhèanamh air a' phròiseas aca airson a bhith a' gluasad aiseagan gu slighean eile ma bhios trioblaidean air a lìonra.

Chaidh seo a dhearbhadh sa phàrlamaid às deidh dhan bhall Làbarach son na Gàidhealtachd is nan eilean, Rhoda Ghrannd, togail air suidheachadh Uibhist a Deas, far an deach an Lord of the Isles a thoirt far na slighe eadar Loch Baghasdail is Malaig gu deireadh na mìos.

Seo am fear-naidheachd poileataigeach againn, Mìcheal MacNèill.