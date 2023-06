Tha tè de na làraichean as ainmeile ann an Leòdhas - An Taigh Dubh ann an Àrnol - a' fàs nas trainge a-rithist.

Le àrdachadh anns an àireimh de shoithichean-turais a tha a' tadhal air an eilean, tha dùil ri seusan turasachd nas làidire am-bliadhna, le cothrom ann gun teid barrachd luchd-obrach fhastadh.

Tha tuilleadh aig Ailig John Moireasdan.