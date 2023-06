Thèid planaichean airson pàirt den A83 a leasachadh aig an Rest and be Thankful a thaisbeanadh ann an Earra-Ghàidheal an t-seachdain seo.

Cuiridh Còmhdhail Alba na planaichean airson tunail mu choinneimh dhaoine san Archar agus ann an Ceann Loch Gilb.

Tha barrachd aig Ailean Peutan.