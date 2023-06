Chaidh Àrd-Oifigear ChalMac, Robbie Druimeanach, a cheasnachadh fad leth-uair a thìde taobh a-muigh oifisean Stòras Uibhist an-diugh.

Chruinnich sluagh aig an togalach ann an Dalabrog 's iad fiadhaich mu mar a chaidh am bata-aiseig eadar Loch Baghasdail agus Malaig a thoirt air falbh gu deireadh na mìos.

Gheall Mgr Drummond ath-sgrùdadh air mar a tha co-dhùnaidhean gan dèanamh mu bhith a' gluasad aiseagan.

Seo Shona NicDhòmhnaill.