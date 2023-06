Tha eagal ann am Bàideanach nach bi banca neo oifisean puist ri fhaighinn sa sgìre tuilleadh.

Dùnaidh am banca mu dheireadh anns an Aghaidh Mhòir an ath-bhliadhna agus tha oifisean puist ann an Laggan, Baile Ùr an t-Slèibh agus Ceann a' Ghiùthsaich ann an cunnart cuideachd.

Cuiridh seo cuideam air gnothachasan sa sgìre, is dragh orra gum feum cuid siubhal a dh'Inbhir Nis neo dhan Ghearasdan airson banca. Tha Nicole Mhoireach ag athris.