Tha luaidh ga dhèanamh air Winnie Ewing a dh'eug an-diugh 's i 93.

Bha i roimhe na ball pàrlamaid nàiseantach ann an tri pàrlamaidean.

Chaidh a taghadh mar bhall pàrlamaid dhan SNP ann am Hamaltan ann an 1967 agus bha i roimhe na ceann-suidhe air an SNP eadar 1987 agus 2005.

Tha an aithris seo air a beatha aig an fhear-naidheachd phoileataigeach againn, Mìcheal MacNèill: