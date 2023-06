Cha d'fhuair ach an dàrna leth do dhaoine air an d'thàinig stroc ann an Alba an-uiridh an cùram a bha a dhìth orra, a rèir aithisg ùir.

Tha sin a dh'aindeoin agus gur e 80% targaid an Riaghaltais Albannaich.

Thuirt an carthrannas Broilleach, Cridhe agus Stròc Alba gu feum ministearan dùsgadh chun an t-suidheachaidh a th'ann, mar a tha Eilidh NicÌomhair a-nise ag aithris