Thabhann Loganair leisgeul do fheadhainn a chur seachad an oidhche ann an cafaidh aig Port-adhair Ghlaschu aig deireadh na seachdain leis nach deadh aig an itealan air laighe ann an Steòrnabhagh.

Chuir 40 duine an oidhche seachad ann an sin.

Chaidh cuid an uairsin a chur air bus a dh'Ulapul an làrna-mhàireach gus am bàt-aiseig fhaighinn às an sin.

Le tuilleadh, seo Ruaraidh Rothach.