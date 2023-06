Ma dh'fhaoidte nach eil cliù cho math sin aig biadh na h-Alba agus an dùthaich aithnichte 'son a bhith a' fraidhigeadh pizzathan agus bàraichean teòclaid.

Ach saoil an toir biadh fallain nan eilean piseach air a seo agus dithis eileanach air soirbheachadh aig duaisean mòra bìdh is dibhe na h-Alba ann an Dùn Èideann.

Tha tuilleadh aig Alasdair MacLeòid.