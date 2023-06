'S e dàrna dachaigh a th' ann am faisg air dàrna leth de na taighean ann an Ratharsair.

Tha seo am measg na thàinig am follais ann an aithisg air cor an eilein.

Agus 's ann an carabhan, seach taigh, a tha mu 5% de mhuinntir an eilein a' fuireach.

Tha an aithris seo aig Gilleasbuig MacDhòmhnaill.