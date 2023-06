Iomairt le taighean-tasgaidh san iar-thuath

Tha iomairt ùr air tòiseachadh air Taobh Siar Rois le sia taighean-tasgaidh ag obrachadh còmhla airson is gum faigh luchd-tadhail rud far prìs nan taighean-tasgaidh eile, aon uair is gu bheil iad a' tadhal air aon dhiubh.

'S e seòrsa de sgeama dìlseachd a th' ann, le cairt air a stampadh airson dearbhadh gu bheileas air tadhal air àiteachan mar taigh-tasgaidh Gheàrrloch, Ulapuil, agus na Comraich.

Tha iad airson barrachd dha na tha a' falbh air an NC500 a thoirt tro na dorsan aca. Tha tuilleadh aig Alasdair MacLeòid ...