Thog sgioba lùth-chleasachd nan Eilean Siar bonn airgid agus bonn umha an turas mu dheireadh aig Geamannan nan Eilean ann an Gibraltar - ach tha gu leòr air atharrachadh anns na ceithir bliadhnaichean bhon uairsin.

Tha sguad an ìre mhath ùr gu bhith aca ann an Guernsey le dòchas eòlas a chur air na geamannan, agus 's docha bonn no dhà a thoirt dhachaidh leotha.

Tha tuilleadh aig Alasdair MacIllinnein.