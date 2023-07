Taic na coimhearsnachd do dhaoine aig TMF

Tha an obair a' leanntainn gus daoine a bha air a dhol a Thiriodh 'son TMF fhaighinn dhachaigh.

Chaidh an fhèis-chiùil a chur dheth aig a' mhionaid mu dheireadh a-Diardaoin air sàilleabh na droch shìde.

Chaidh talla a' bhaile a thabhainn do luchd-campachaidh 'son fasgaidh 'son na h-oidhche, agus bha muinntir an eilein air an dachanan a thabhainn cuideachd.

Tha an luchd-coiseachd uile air a dhol dhachaigh, agus tha duil riuthasan le carbadan air aiseagan Disathairne.

Ag aithris à Tiriodh, seo Andreas Wolff.