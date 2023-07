Tha 250 bliadhna ann an t-seachdain seo bhon a sheòl an Hector a-mach à Loch a' Bhraoin 's i a' giulain na ciad bhuidhne de Ghàidheil a chaidh a chòmhnaidh ann an Alba Nuadh.

Tha an seòladh eachdraidheil seo air a bhith ga chomharrachadh ann an Ulapul, le Canèideanaich agus Albannaich a' tighinn còmhla aig tachartasan de gach seòrsa.

Tha an aithris seo aig Jenny Inglis.