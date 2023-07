Tha dùil gun coinnich riochdairean a' BhBC ris na Poilis an-diugh a dheasbad chasaidean mu phreasantair, nach deach ainmeachadh, air a bheileas a' fàgail gun do phàigh e £35,000 do dheugaire airson dealbhan drabasta. Tha am pàipear-naidheachd an Sun a' cumail a-mach gun do dh'fhòn am preasantair an neach òg sin dà thuras an t-seachdain a chaidh an dèidh dhan sgeulachd tighinn am follais. Chaidh am preseantair a chasg bho obair rè-ùine.

Tha an Ceann-Suidhe Biden a' coinneachadh ris a' Phrìomhiare Rishi Sunak an-dràsta mus coinnich e ris an Rìgh Teàrlach feasgar. Tha an Ceann-Suidhe a' tadhal air Breatainn air a shlighe gu coinneimh NATO a tha a' tòiseachadh ann an Lituàinia a-màireach. Tha connspaid ann mu cho-dhùnadh Mhgr Biden bomaichean clustair - armachd air an do chur Breatainn agus còrr 's 100 dùthaich eile casg - a thoirt dhan Ucràin.

Tha èiginn ann an Alba le dìth taigheadais a rèir aithisg bho cheannardan comhairle agus taigheadais shòisealta. Tha an aithisg ag ràdh gu bheil 250,000 duine air liosta a' feitheamh ri taigheadas sòisealta ach nach eil a' faighinn sin ach mu 25,000 gach bliadhna. Tha an aithisg ag ràdh nach eil stòras aig na h-ùghdarrasan ionadail airson dad a dhèanamh mu dheidhinn.

Tha cead aig a' bhall-phàrlamaid neo-eisimeileach, Margaret Ferrier, tilleadh gu Westminster bhon an-diugh. Chaidh casg fad mìos air ball Ruadh-Ghleann agus Hamaltan an Iar airson riaghailtean Covid a bhristeadh. Tha athchuinge ath-ghairm a' dol air adhart an-dràsta agus ma chuireas 10% de luchd-bhòtaidh na sgìre sin an ainm ris bidh fo-thaghadh ann.

Dh'innis an seachdamh ball-pàrlamaid aig an SNP nach seas e a-rithist ag an ath thaghadh choitcheann. Chaidh John McNally, a tha a' riochdachadh sgìre na h-Eaglaise Brice a thaghadh ann an 2015. Thuirt Mgr McNally gun cum e air a' strì airson neo-eisimeileachd agus a' cur taic ris an SNP.

Dh'innis Prìomhaire na h-Òlaind, Mark Rutte, gum fàg e poileataigs an dèidh taghaidhean na dùthcha san t-Samhain. Chuir esan an caibineat aige ma sgaoil an t-seachdain a chaidh an dèidh dha faileachadh orra aonta a dhèanamh mu riaghailtean nas cruaidhe air inimreachas.