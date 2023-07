Chrìochnaich Cairistìona NicCoinnich, a bhuineas do Leòdhas, san t-siathamh àite ann am farpais an time trial aig Geamaichean nan Eilean - faisg air bliadhna bho bha i ann am fìor dhroch thubaist-rathaid.

'S gann gum b'urrainn dhith coiseachd bho chionn deich mìosan.

Bha dithis fhireannach às na h-Eileanan an Iar cuideachd an-sàs sa co-fharpais do sgioba WIIGA.

Seo Eileen NicDhòmhnaill.