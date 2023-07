Bonn airgid eile dha Kerry

Fhuair Kerry Nic a' Phì an dàrna bonn aicese, agus an dàrna bonn do sgioba nan Eilean Siar, is i a' crìochnachadh san dàrna àite ann an rèis baidhseagal beinne.

A-mach air oirthir eilean Ghuernsey, bha Kerry agus Nuria Bosch Picó mu thrì mionaidean air thoiseach air càch.

Bha cothrom aig Kerry agus a piuthar Ciorstaidh Elliott air bonn ann am farpais nan sgiobaidhean, ach bha puncture aig Ciorstaidh a dh' fhàg i san darna àite mu dheireadh.

Tha tuilleadh aig Ailean MacLeòid.