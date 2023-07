Chunnacas na ceudan de choin ann an Gleann Afraig Diardaoin is tachartasan a' dol gus an sgìre far an d' thàinig an Golden Retriever bho thùs a chomharrachadh.

Thàinig daoine bho air feadh an t-saoghail le an cuid choin is 150 bliadhna a chomharrachadh bhon a rugadh na ciad coin Golden Retriever.

Chaidh an tè-naidheachd, Jenny Inglis, ann dhuinne.