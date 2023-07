Tha rannsachadh ga dhèanamh air closaichean mhucan-mara a chaidh air tìr ann an Leòdhas a dh'fhaicinn dè thug bàs dhaibh.

Tha 54 de na mucan-mara ceannmhor marbh an dèidh dhaibh a dhol air an tràigh ann an Tolastadh bho Thuath an-dè sa mhadainn.

Chaidh iarraidh air a' phoball an sgìre a sheachnadh gus an tèid an tràigh a ghlanadh.

Seo Ailig John Moireasdan.