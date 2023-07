Dh'innis Halifax Banca na h-Alba gu bheil iad a' dùnadh nam bancaichean aca an Loch na Madadh agus air an Tairbeart an ath-bhliadhna.

Tha fearg air daoine ri linn 's nach deach conaltradh a dhèanamh leotha agus tha BPA na sgìre a' sireadh bharantais bhon bhanca gun toir iad taic do dh'oifisean puist gus seirbheis a thoirt seachad. Le tuilleadh, seo Ruaraidh Rothach ...