Tha tasglann de dh'fhilmichean a bh' air an clàradh ann am Beàrnaraigh na Hearadh bho chionn còrr air leth-cheud bliadhna ga thoirt do chomunn eachdraidh an eilein.

Chaidh cuid dhan stuth a chur ri chèile airson an fhilm Dùthchas, a chaidh a shealltainn san dùthaich seo, ann an Èirinn agus ann an Astràilia. Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill ...