Poileasaidhean fearainn nas treasa gan iarraidh

Feumaidh Riaghaltas na h-Alba poileasaidhean gu math nas treasa a thaobh ath-leasachadh an fhearainn airson dèiligeadh ri dùbhlain leithid atharrachadh na gnàth-shìde, agus crìonadh sluaigh ann an sgìrean dùthchail.

Sin am beachd aig an Dtr Calum MacLeòid, a nochd ann am pàipear ùr dhan bhuidhinn-bheachdachaidh, 'The Jimmy Reid Foundation.'

Tha e a' moladh, am measg rudan eile, gun tèid deuchainn a dhèanamh air fearann sam bith air a' mhargaidh nas motha na còig ceud hectair airson a bhith cinnteach gun tèid a reic gu maith a' phobaill. Seo Ruairidh MacÌomhair …