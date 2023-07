Chuirear fàilte air an naidheachd gum faigh munntir Bharraigh, Tiriodh agus Colla cothrom air faraidhean adhair nas saoire.

Tha Riaghaltas na h-Alba a' cur air dòigh sgeama ùr as t-foghar far am bi prìs thiocaidean muinntir nan trì eilean air an cuibhreachadh.

Tòisichidh an sgeama san Dàmhair agus mairidh e 4 bliadhna. Tha tuilleadh aig Calum MacLeòid