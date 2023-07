Tha farpais nam fiolmaichean goirid, FilmG ag iarraidh is gun tèid barrachd inbheach an sàs anns an fharpais aca am-bliadhna.

Glè thric, 's iad òigridh a bhios a' cur nam fiolmaichean goirid aca air adhart, ach an-uiridh, bha 24 tagraidhean aig FilmG bho inbhich, agus am-bliadhna tha iad ag amas air co-dhiù 30 fiolmaichean.

Le tuilleadh, seo Ruairidh MacÌomhair.