Bha mar a tha cosgaisean ag èirigh do luchd-àrach bìdh am measg nan cuspairean air an deach deasbad aig Fèill Àiteachais an Eilein Duibh.

Thuirt Ùghdarras nam Farpaisean agus Margaidhean gun toir iad sùil gheur air cuid de roinnean fa-leth far a bheil atmhorachd ann an cosgaisean bìdh.

Dh'iarr Aonadh nan Tuathanach sgrùdadh bho chionn ghoirid air na prothaidean ann am margaidh an todhair ghallda gu sònraichte.

Tha an aithris seo aig Doneil MacLeòid.