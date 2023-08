Chuala Ministear na h-Alba ann an Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte mu ghainnead taigheadais 's e air turas air a' chost' an iar an t-seachdain seo.

Ann an Eilean Arainn choinnich Iain MacLaomainn ri urras leasachaidh an eilein a tha a' togail 18 taighean do luchd-obrach riatanach.

Tha taighean cho gann san eilean 's gu bheil mu 200 duine a' fuireach ann an àite-còmhnaidh eadar-amail.

Tha an aithris seo aig Andreas Wolff.