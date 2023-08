Bha iomadach sgeulachd soirbheis ann san latha mu dheireadh de dh'fharpais nam baidhseagalan beinne anns a Ghearasdan.

Air a chùrsa aig ionad Monadh Neibhis, shoirbhich leis am breatannach Charlie Hatton, a choisinn bonn òr ann am farpais nam fear. Bha soirbheas ann cuideachd far a chùrsa, agus an sgìre fhèin a faighinn buannachad às trì latha de dh'fharpaisean.

Tha tuilleadh aig Alasdair MacIllinnein.