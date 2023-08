Hawaii

Tha fios a-nis gun deach air a' char as lugha 36 a mharbhadh ann an teineachan mòra a sgap air feadh Hawaii. Chaidh earrainnean mòra de bhaile turasachd Lahaina a losgadh gu làr. Thuirt oifigich gu bheil na h-ospadail a' cur thairis le daoine air an droch losgadh agus a ghabh ceò air an anail.

Èirinn a Tuath

Tha Bòrd Poileas Èireann a Tuath a' cumail coinneimh èiginnich an dèidh mar a chaidh fiosrachadh mu chorr is 10,000 oifigear a sgaoileadh air-loidhne le mearachd. Tha am Bòrd a' ceasnachadh an Àrd-Chonstabail, Simon Byrne, a thill tràth bho a shaor-làithean. Tha dragh ann gum faodadh buidhnean eas-aontach Poblachdach am fiosrachadh a chleachdadh airson feuchainn ri ionnsaigh a thoirt air oifigearan.

Morgaidsean

Tha Halifax a' gearradh suas ri 0.7% far cuid de na morgaidsean stèidhichte aca bhon a-màireach. Rinn buidhnean eile mar HSBC, Nationwide agus TSB an leithid ron seo.

Prìs Thaighean

Tha prìs thaighean an Alba a' tuiteam 'son a' chiad uair bhon bha am pandemic ann. Thuirt Halifax gu bheil prìsean ann Alba sios 0.75 air a' bhliadhna an-uiridh agus gu bheil dùil gun lean sin a' chiad ghreis. Ach tha an àireamh dhaoine a th' anns a' mhargaidh 'son dachaigh a cheannach aig an ìre as lugha ann am faisg air deich bliadhna.

Wilko

Chaidh a' chompanaidh Wilko, a tha a' creic stuth taighe agus gàrraidh, gu rianachd, a' cur mu 12,000 cosnadh ann an cunnart. Thuirt a' chompanaidh gun do dh'fhailich orra airgead a thrusadh ann an èiginn a ghlèidheadh 400 bùth a th' aca air feadh na Rìoghachd Aonaichte. Tha deich dhiubh sin ann an Alba.

Ecuador

Chaidh staid èiginn a ghairm ann an Ecuador far an deach fear a bha a' seasamh ann an taghadh a' Chinn-suidhe air a' mhìos seo a mhurt. Chaidh losgadh le gunna air Fernando Villavicencio nuair a bha e a' fàgail coinneimh anns a' phrìomh bhaile Quito. Bha esan a' togail chasaidean mu cheanglaichean eadar buidhnean eucoireach agus oifigich an Riaghaltais ann an Ecuador.