Aonghas Brianan MacNìll

Dh'innis Aonghas Brianan MacNìll dhan BhBC gun seas e mar neo-eisimeileach aig an ath-thaghadh coitcheann an dèidh a thilgeil a-mach às an SNP. Chaidh ball nan Eilean Siar a-mach air Àrd-chuip an SNP ann an Westminster agus dhiùlt e tilleadh an dèidh casg air air a' mhìos a chaidh. Thuirt an SNP an-diugh gun deach Mgr MacNìll a chur a-mach airson còd modh a' phartaidh a bhriseadh. Tha dùil gun dèan sin sgaradh ann am bhòt na neo-eisimeileachd ann an roinn-phàrlamaid nan Eilean Siar far a bheil dùil ri dùbhlan bhon tagraiche Làbarach, Torcuil Crichton.

Inimrichean

Thàinig 755 imimriche a Bhreatainn ann am bàtaichean beaga thar Chaolas Sasainn an-dè. Sin an àireamh làitheil as motha am-bliadhna agus tha e a' toirt na h-àireimh gu lèir air a' chòig bliadhna gu leth mu dheireadh gu còrr 's 100,000.

GDP

Sheall na figearan as ùire gun do sheachainn eaconomaidh na Rìoghachd Aonaichte crìonadh eadar an Giblean agus an t-Ògmhios. Tha fàs 0.2% ann an torradh GDP nas motha na bha eòlaichean an dùil. Thuirt an Seansalair, Jeremy Hunt, gu bheil plana an riaghaltais a' tighinn gu buil ach thuirt na Làbaraich nach eil ann ach fàs fìor bheag.

Teintean Hawaii

Dh'èirich àireamh nam marbh sna teineachan air eilean Maui ann an Hawaii gu 55 agus thuirt riaghladair na stàite gum bi an àireamh gu math nas motha na sin. Thuirt oifigich gur e glè bheag de bhaile Lahaina nach deach a losgadh gu làr.

Iomairt airson luchd-obrach slàinte

Chuir NHS nan Eilean Siar iomairt ùr air bhonn airson luchd-obrach fhastadh. Tha iad gann an-dràsta de naoinear dhotairean aig àrd ìre. Tha an iomairt ùr a' moladh nan Eilean Siar mar àite anns an gabh cothromachadh dèanamh eadar obair agus beatha làitheil.

Seirbheis bathair Ratharsair

Chuir Caledonian Mac a' Bhriuthainn màill, airson mìos co-dhiù, air plana airson bathar do dh'eilean Ratharsair nach biodh idir freagarrach a rèir mhuinntir an eilein. Bha dragh ann, le moladh ChalMac a bha ri tòiseachadh an ath-sheachdain, nach biodh stuth bìdh a' dol dhan eilean aig amannan freagarrrach. Ach chaidh màill air an sin an dèidh do bhall na sgìre am Pàrlamaid na h-Alba, Ceit Fhoirbeis, bruidhinn ri CalMac agus ri Ministear na Còmdhail, Fiona Hyslop. Bidh coinneamh ann an ath-sheachdain a dheasbad na cùise.