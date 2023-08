Chan eil Ball Pàrlamaid nan Eilean Siar, Aonghas Brianan MacNìll, tuilleadh na bhall dhen SNP.

Chaidh a chur às a' phàrtaidh leis gun do dhiùlt e tilleadh gu bhuidheann Westminster an SNP, an dèidh aimhreit leis an Àrd-Chuip mu bhith a' seachnadh a dhol gu bhòtaichean.

Tha dùil aige cumail air mar neo-eisimeileach is seasamh a-rithist san ath thaghadh choitcheann an aghaidh an SNP agus na pàrtaidhean eile. Seo Darren Linc ...