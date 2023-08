Tha baile Ghlaschu a' tilleadh chun àbhaist às dèidh Farpaisean Rothaireachd na Cruinne.

Ged a bha farpaisean air an cumail air feadh na dùthcha, bhon Ghearasdan gu Dùn Phris is Gall-Ghàidhealaibh, bha Glaschu aig cridhe an tachartais.

Ach dè an dìleab bhios ann dhan bhaile? Seo Annabel Nic'illinnein ...