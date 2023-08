Taigheadas ann am Muile

Tha a' chiad luchd-còmhnaidh gus gluasad gu pròiseact taigheadais ann am Muile, far an deach seann bhàthach a leasachadh.

Bha an tuathanach air taic-airgid fhaighinn bho Mhaoin Taigheadas Dùthchail na h-Alba.

Tha dòchas ann gur e eisimpleir a tha seo air dachannan aig prìs reusanta anns na sgìrean dùthchail.

Tha cuid den bharail ge-tà gu bheil aig Riaghaltas na h-Alba ri ath-sgrùdadh a dhèanamh air cuid de na riaghailtean a thaobh taic-airgid. Tha an aithris seo aig Seonaidh MacCoinnich ...