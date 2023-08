Cha do dh'atharraich prìs nan uan gu mòr aig fèill reic na Luirge Dimàirt an coimeas ris an-uiridh, nuair a bha daoine a' faighinn faisg air ceud not sa chumantas airson uain bhoireann.

Bha mòran riaraichte gun robh a' mhargaid seasmhach co-dhiù, mar a tha Fionnlagh Mac'Illinnein ag aithris: