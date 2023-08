Tha pròiseact air tòiseachadh anns an Eilean Sgitheanach a tha a' dèanamh sgrùdaidh air gairm nan traon.

Tha iad airson tuilleadh fhaighinn a-mach mu na h-eòin fhèin agus an iad na h-aon eòin a tha a' tadhal gach bliadhna.

Thathas an dòchas gun tig soilleireachadh cuideachd air carson a tha iad a' fàs cho gann 's gun ach mu fhichead eun fireann air an clàradh san eilean am bliadhna. Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid …