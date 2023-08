Chan eil misneachd aig muinntir Loch Abair ann an seirbhis aiseag a' Chorrain - a rèir bhall na Pàrlamaid Albannaich 'son na sgìre.

Bha Ceit Fhoirbeis a' bruidhinn às dèidh mar a chaidh a cur dheth uair eile - agus trioblaidean air nochdadh leis an t-soitheach eadar-amail am Maid of Glencoul.

Seo Fionnlagh MacIllinnein.