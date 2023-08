Tha borbair ann an Inbhir Nis a tabhainn cliop an asgaidh do dhaoine gun dachaidh neo a tha a' faighinn sochairean sòisealta.

Tha Tracy Morris airson taic a thoirt do dhaoine a th' ann an suidheachaidhean doirbh, is i dhen bheachd gun urrainn dhith beagan faochaidh a thoirt dhaibh le bhith a' gearradh na gruaige aca an asgaidh.

Tha Magaidh NicFhionghain ag aithris