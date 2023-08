Thuirt Comunn Rìoghail Dìon nan Eun gur e briseadh dùil a th' ann nach do ghabh Comhairle nan Eilean Siar ris an iarratas aca casg a chur air a bhith a' losgadh rocaidean bho Phort Fànais Sgolpaig ann an Uibhist a Tuath sna mìosan as cudtromaiche ann an seusan neadachaidh nan eun.

Thuirt a' chomhairle gun robh cumhnantan ceadan-obrachaidh an urra ri Ùghdarras Sìobhalta nan Itealan, an CAA.

Tha Shona NicDhòmhnaill a-nis ag aithris.