Tha iomairt mhòr air a bhith a leantainn aig Loch Nis air an deireadh sheachdain-sa gus lorg fhaighinn air Niseag.

Thuirt an duine a tha os cionn an oidhirp as motha ann an 50 bliadhna gun cuala iad fuaimean fon uisge a' cleachdadh teicneòlas hydrophone.

Ach, dh' aidich e gur faodadh am fuaim air tighinn bho bheathach eile sa mhuir, seach Niseag.

Seo Andreas Wolff.