Tha cha mhòr 90% de dhaoine òga anns na h-Eileanan Siar a' smaoineachadh gu bheil a' Ghàidhlig cudromach dha na h-eileanan, a rèir rannsachaidh a rinn Comhairle nan Eilean Siar mun chànan.

Bha an rannsachadh fosgailte do dhaoine eadar 16 agus 25 eadar gu bheil Gàidhlig aca no nach eil.

Tha Ailig John Moireasdan ag aithris.