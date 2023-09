Tha sinn a' comharrachadh 100 bliadhna an t-seachdain seo bho chuir am Morair Leverhulme cùl ri Leodhas.

Ged a gheall e cosnadh, dachaighean agus beatha nas fheàrr dhaibh, cha do ghabh a h-uile duine ann an Leòdhas ris an sin.

Tha Ruaraidh Rothach ag aithris air mar a chaidh cùisean iomrall do Leverhulme nuair a sheas na croitearean na aghaidh.