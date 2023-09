Thathar a' dèanamh luaidh air seinneadair Runrig Bruce Guthro a th' air caochladh aig aois 62.

Bha e e air a bhith a' fulang le aillse fad bhliadhnaichean.

Thòisich an Canadianach mar phàirt den chòmhlan-ciùil ann an 1998 agus bha e còmhla ruitha chun chuirm mu dheireadh aca ann an 2018.

Am measg na th' air a bhith a' dèanamh luaidh air, tha Runrig fhèin.

Sgaoil an còmhlan brath ag innse gu robh an cridheachan briste agus iad a' call sàr-charaid is sàr-cheòladair.

Tha aithris fuaime aig Nicole Mhoireach.