Tha am bogsair òg Albannach Rico Marinovic ga dheisealachadh fhèin son an dàrna sabaid phroifeasanta aige oidhche 'haoine ann an Glaschu.

Tha dithis Ghàidheil eile a bh' anns an sgoil aig an aon àm ri Rico air spionnadh fhaighinn bhon na tha e air a dhèanamh, is iad a niste uile a treanadh aig an aon gym. Tha an aithris seo aig Javen Houston.